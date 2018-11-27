События

12:57 27.11.2018

СБУ сообщила о подозрении 8 российским силовикам, совершившим нападение на украинских моряков в Керченском проливе

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СБУ сообщила о подозрении 8 российским силовикам, совершившим нападение на украинских моряков в Керченском проливе

Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой сообщила о подозрении восьмерым российским силовикам, совершившим нападение на украинских моряков в Керченском проливе 25 ноября, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Следователи Службы безопасности Украины в Одесской области и военные прокуроры Южного региона Украины нижеуказанным военнослужащим Пограничной службы ФСБ и Вооруженных сил Российской Федерации, совершившим нападение на украинских моряков, сообщили о подозрении по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - написала Л.Сарган на своей странице в соцсети "Фейсбук" во вторник.

По ее словам, сообщенные подозрения направлены по месту службы военнослужащих Российской Федерации. Готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.

В частности, сообщение о подозрении было объявлено: контр-адмиралу С.Станкевичу, начальнику пограничного управления ФСБ Республики Крым и г.Севастополя – по ч. 2 ст.437 Уголовного кодекса Украины; вице-адмиралу Г.Медведеву, заместителю руководителя Пограничной службы ФСБ РФ, руководителю департамента береговой охраны – по ч. 2 ст.437 УК Украины; капитану 1 ранга Г.Ромашкину, начальнику службы пункта управления ФСБ РФ по РК и г.Севастополь, в состав которого входят ПСКР "Изумруд" и ПСКР "Дон" – по ч.2 ст.437 УК Украины; капитану 1 ранга А.Шеину, заместителю начальника управления начальнику отдела БО ПУ ФСБ РФ по РК – по ч. 2 ст. 437 УК Украины; капитану 2 ранга А.Шатохину, начальнику службы в г.Керчь пункта управления ФСБ РФ по РК – по ч.2 ст.437 УК Украины; капитану 2 ранга А.Саляеву, командиру пограничного сторожевого корабля ПСКР "Дон" – по ч.2 ст.437 УК Украины; капитану 3 ранга А.Шипицыну, командиру сторожевого корабля "Изумруд" – по ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 и ч.2 ст. 437 УК Украины; капитану 3 ранга С.Щербакову, командиру малого противолодочного корабля "Суздалец" – по ч. 2 ст.437 УК Украины.

"25 ноября 2018 года во время прохождения Керченского пролива российские корабли начали опасные маневры вокруг катеров ВМС Украины с целью блокирования последних, в результате чего российский морской буксир "Дон" совершил таран – навал на рейдовый буксир ВМС Украины "Яны Капу", нанеся существенные повреждения", - сказано в сообщении Л.Сарган.

Отмечается, что после выхода украинских кораблей из 12-ти мильной зоны, российские войска, а именно пограничный корабль ПС ФСБ РФ "Изумруд", продолжая ведение агрессивной войны против Украины, совершил артиллерийский обстрел украинской корабельно-катерной группы, в результате которого получили ранения не менее трех украинских военнослужащих и были повреждены два украинских корабли.

"В настоящее время малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу", а также 24 военнослужащих Украины захвачены военной оккупационной властью Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Украинские правоохранители в досудебном расследовании установили, что вышеуказанные незаконные агрессивные действия РФ против украинских моряков осуществлены при непосредственном приказе и под руководством заместителя руководителя Пограничной службы ФСБ РФ – руководителя департамента береговой охраны контр-адмирала Сергея Станкевича и начальника пограничного управления ФСБ Крыма и г.Севастополя вице адмирала Геннадия Медведева.

"Указанные военные лица Пограничной службы ФСБ РФ и другие военные должностные лица Черноморского флота РФ координировали и организовали нападение военных кораблей РФ на украинских моряков путем осуществления артиллерийского обстрела и тарана украинских кораблей, в результате чего украинские военные получили ранения и были захвачены вместе с военной техникой", - сказано в сообщении.

Теги: #сбу #силовики #подозрение #россия
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