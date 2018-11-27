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11:07 27.11.2018

Разблокированы дороги возле ряда пунктов пропуска через госграницу на западе Украины

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Разблокированы дороги возле ряда пунктов пропуска через госграницу на западе Украины

Автодороги к пунктам пропуска на западной государственной границе Украины разблокированы ночью и утром во вторник, осложненным остается движение через шесть пунктов.

Как сообщает во вторник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, все еще осложнено движение через ПП "Шегени", "Краковец" и "Ягодин" на границе с Польшей.

Также ограниченным остается движение через пункты пропуска на границе со Словакией - "Малый Березный" и "Ужгород", а также на границе с Венгрией – "Тиса".

Госпогранслужба продолжает проводить меры безопасности, чтобы не допустить провокаций на государственной границе. Для этого созданы ситуативные группы, а в случае разблокирования этих направлений – готовы дополнительные наряды пограничников, чтобы обеспечить быстрый бесперебойный пропуск участников международного движения.

Теги: #госпогранслужба #автодороги #госграница
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Интерфакс-Украина
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