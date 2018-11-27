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01:20 27.11.2018

Люди в областях с военным положением будут жить обычной жизнью, а параллельно будут приниматься меры по укреплению обороноспособности – глава фракции БПП

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Люди в областях с военным положением будут жить обычной жизнью, а параллельно будут приниматься меры по укреплению обороноспособности – глава фракции БПП

Глава фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов подчеркивает, что в областях, в которых было введено военное положение, граждане будут жить своей повседневной жизнью, а параллельно будут приниматься меры по укреплению обороноспособности и отражению возможной агрессии.

"Люди, которые завтра проснутся, будут жить своей повседневной жизнью, будут работать банки, не будет задержек с пенсиями и зарплатами, не будет никаких проблем со СМИ. Но сразу, незаметно, между прочим, для обычных людей будет разворачиваться большой комплекс действий и мер по укреплению обороноспособности в рамках принятого закона (об утверждении указа президента о введении военного положения – ИФ)", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

А.Герасимов указал, что эти меры будут касаться украинских спецслужб, военнослужащих, логистических и мобилизационных процессов. "Для того чтобы если, упаси Бог, в ту или иную область Украины будет осуществлен акт военной агрессии, мы были готовы на порядок лучше, чем это есть сейчас", - отметил он.

Теги: #вп #бпп #украина #герасимов
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