Украина намерена инициировать введение биометрического контроля для владельцев служебных и диппаспортов из РФ – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина намерена инициировать введение биометрического контроля на владельцев служебных и дипломатических паспортов из Российской Федерации.

"Я много раз говорил, что мы должны перейти не просто к визовому режиму, поскольку нет смысла клеить этикетки в паспорта граждан страны-агрессора, а к биометрическому визовому режиму. Сейчас мы будем инициировать также отмену такого режима и для служебных, и дипломатических паспортов с Россией", - сказал он во время выступления в Верховной Раде по вопросу введения военного положения, отвечая на вопросы народных депутатов.

П.Климкин убежден, что Украине "по определению" не нужны отношения с РФ и у Украины "по факту нет таких отношений".

"Но мы должны найти формулу, кто и каким образом будет помогать и беспокоиться о, к сожалению, 2,5 миллионах украинцев, которые еще находятся в Российской Федерации. И делать ту всю работу, которую делают наши консулы в контексте помощи политическим заключенным", - отметил он.