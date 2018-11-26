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20:23 26.11.2018

Союзники Украины в НАТО готовы требовать от РФ освобождения моряков – Пристайко

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Союзники Украины в НАТО готовы требовать от РФ освобождения моряков – Пристайко

В НАТО заверили Украину, что будут требовать от РФ освобождения украинских моряков, захваченных российскими силовиками в воскресенье в районе Керченского пролива, сообщил постоянный представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко.

"Наши союзники заверили, что они в первую очередь будут требовать от России освободить наших моряков, потом - разблокировать движение через Керченский пролив и восстановить безопасность передвижения для украинских моряков", - сказал В.Пристайко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Посол рассказал, что союзники Украины в Альянсе выразили поддержку и высоко оценили действия Украины, "которая, несмотря на сложную ситуацию,пытается деэскалировать ее и решить в правовом поле".

Дипломат добавил, что была достигнута договоренность продолжить диалог о безопасности в Черном и Азовском морях на заседании министров иностранных дел НАТО 4-5 декабря, которое намерен посетить глава МИД Украины Павел Климкин.

"Скорее всего, комиссия будет проведена в формате Украина-Грузия + НАТО. Это дает нам возможность поднимать любые вопросы, которые мы хотим рассмотреть в контексте Черного моря", - рассказал В.Пристайко.

Теги: #азовское_море #агрессия_рф #нато #пристайко
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