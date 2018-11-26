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17:24 26.11.2018

Разведка говорит о серьезной угрозе операции на суше против Украины – Порошенко

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Разведка говорит о серьезной угрозе операции на суше против Украины – Порошенко

Разведывательные данные говорят о наличии серьезной угрозе операции на суше против Украины, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Разведывательные данные говорят о серьезной угрозе операции на суше против Украины. У меня в руках – тайный документ, сводка наших разведывательных органов. Тут на несколько страниц – детальное описание всех сил противника, размещенных на расстоянии сотен, а то и десятков километров от нашей границы. Готовых в любой момент к немедленному вторжению в Украину", - сказал П.Порошенко он в телеобращении в понедельник

Президент добавил, что речь идет о самолетах, вертолетах, танках, ракетных комплексах и БТР.

Теги: #порошнко #оос #агрессия_рф #угроза
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