Разведка говорит о серьезной угрозе операции на суше против Украины – Порошенко

Разведывательные данные говорят о наличии серьезной угрозе операции на суше против Украины, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Разведывательные данные говорят о серьезной угрозе операции на суше против Украины. У меня в руках – тайный документ, сводка наших разведывательных органов. Тут на несколько страниц – детальное описание всех сил противника, размещенных на расстоянии сотен, а то и десятков километров от нашей границы. Готовых в любой момент к немедленному вторжению в Украину", - сказал П.Порошенко он в телеобращении в понедельник

Президент добавил, что речь идет о самолетах, вертолетах, танках, ракетных комплексах и БТР.