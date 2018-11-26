Климкин: В действиях украинской стороны в Керченском проливе не было ничего, чем РФ может манипулировать как провокацией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверяет, что в действиях украинской стороны в Керченском проливе не было ни одного элемента, которым Россия смогла бы манипулировать как провокацией.

"Россия сейчас пытается манипулировать тем, что якобы были какие-то провокации. Мы только что рассказали послам эту ситуацию почти поминутно - не было ни одного случая, который может рассматриваться даже притянутым за уши, как провокационный", - сказал П.Климкин на брифинге в понедельник в Киеве.

При этом он подчеркнул, что понимание данного факта является очень важным и в Украине, и для международных партнеров.

"Не было ни одного случая, которым бы Россия смогла манипулировать в понятиях провокационности", - подытожил министр.