Глава УПЦ-КП призывает украинских политиков сплотиться после нового акта российской агрессии

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет призвал украинских политиков сплотиться, а общество – объединиться в связи с новым проявлением агрессии со стороны РФ – захватом украинских военных кораблей и взятием в плен членов экипажа.

"Призываю политиков отложить споры и сплотиться. Ведь если враг разрушит саму нашу государственность - о каких должностях будете заботиться, где будете управлять? Призываю к единению все украинское общество, ведь без победы не будет ни настоящего мира, ни благополучия, ни счастливого будущего для каждого из нас", - говорится в обращении главы УПЦ-КП в связи с новым актом открытой вооруженной агрессии РФ против Украины.

Патриарх Филарет также обратился к российским военным: "Опомнитесь и прекратите совершать зло! Спрячьте меч свой и вернитесь в свой дом!"

Как сообщалось, 25 ноября в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины сообщили, что пограничные корабли РФ осуществили агрессию против кораблей ВМС ВСУ, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого тот получил повреждения. После этого представители российских ВМС приближались к украинским судам на опасное расстояние около 15 раз.

В результате российские пограничники захватили украинские военные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". Ранены шестеро украинских военнослужащих (двое – в тяжелом состоянии).