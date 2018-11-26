В Киеве 26 ноября планируется ограничить движение большегрузного транспорта

В Киеве утром 26 ноября планируется ограничить въезд крупногабаритного транспорта в связи с ухудшением погодных условий, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Так, въезд в город для грузовиков ориентировочно ограничат с 07:00 до 10:00. Решение о закрытии въезда будут принимать с учетом погоды и состояния дорог", - говорится в сообщении.

В частности, из-за мелкого дождя и температуры воздуха -2..0°С тротуары и проезжие части находятся под угрозой образования гололеда.

Кроме того, в сложившихся погодных условиях водителям частных автомобилей рекомендуют по возможности воздерживаться от поездок на собственном транспорте и соблюдать правила парковки.