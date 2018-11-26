В Ровенской области автомобиль слетел с моста в водоем, погибли два человека

В Дубровицком районе (Ровенская обл.) легковой автомобиль слетел с моста и упал в водоем, погибли два человека, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило сегодня, 25 ноября, около 13 часов. В результате ДТП погибли двое пассажиров: 49-ти и 51-летние местные жители. Водитель получил незначительные телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что 42-летний водитель автомобиля "Fiat" не учел дорожную обстановку и не справился с управлением, слетев с моста в реку.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель двух человек правоохранители возбудили досудебное расследование по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины.