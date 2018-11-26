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01:10 26.11.2018

Порошенко в понедельник утром проведет консультации с генсеком НАТО и главами других государств относительно действий РФ

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Порошенко в понедельник утром проведет консультации с генсеком НАТО и главами других государств относительно действий РФ

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в понедельник утром проведет консультации с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главами других государств относительно агрессии России в Керченском проливе.

"Мы обращаемся к нашим странам-партнерам по Будапештскому меморандуму, которые брали на себя обязательства об обеспечении защиты суверенитета и территориальной целостности и независимости нашего государства. Мы обращаемся к странам Европейского Союза, в том числе и участникам Нормандского формата… для того, чтобы мы скоординировали наши действия, которые бы обеспечили защиту Украины. И обращаемся ко всей проукраинской мировой коалиции: мы должны объединить усилия. Завтра утром я запросил переговоры с генеральным секретарем Организации североатлантического альянса, господином Йенсом Столтенбергом – эти переговоры будут проведены, уже подтверждено, завтра пройдут консультации с лидерами других государств, - сказал П.Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны в воскресенье.

Теги: #поршенко #азовское_море #агрессия_рф #нато
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Интерфакс-Украина
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