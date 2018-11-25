События

11:25 25.11.2018

Власти Харькова просят не парковать машины на обочинах во время снегопада

2 мин читать
Власти Харькова просят не парковать машины на обочинах во время снегопада

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды на ближайшие дни власти Харькова просят горожан не парковать машины на обочинах улиц и в других неустановленных местах.

"Я прошу харьковчан не оставлять машины в неустановленных для этого местах, особенно в центре города, а также на внутридомовых территориях, рядом с мусорными контейнерами и на пути подъездов к ним. Наши профильные службы стараются как можно быстрее убрать снег с дорог и во дворах, вовремя вывезти мусор, чтобы не создавать для жителей города проблем, связанных с обилием снега", - цитирует пресс-служба первого заместителя городского головы Харькова Игоря Терехова.

Он  отметил,  что в случае снегопада в первую очередь необходимо расчистить центральные автомагистрали, а также подходы к школам детсадам и больницам.

"Акценты должны быть сделаны на прочистке центральных автомагистралей и подходов к школам, детсадам и больницам, на уборке возле остановочных павильонов городского электротранспорта. На придомовой территории будут работать дворники, у них есть необходимый инвентарь, техника, песчано-солевая смесь для посыпания тротуаров", - сказал И.Терехов.

Ожидается, что в случае необходимости памятника дорог будет проводиться в круглосуточном режиме.

Чтобы не было обледенения контактной сети и рельсов городского пассажирского электротранспорта, ночью на маршрутах будут ходить дежурные трамваи и троллейбусы.

По прогнозам синоптиков 26 и 27 ноября в Харькове ожидается резкое ухудшение погодных условий: дождь, метель и снижение температуры.

Теги: #парковка #украина #снегопад #харьков
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

СБУ задержала "главу сельсовета" ОРДЛО

Пограничные корабли РФ осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины

Четырем лицам, причастным к нападению на голову ВККС Украины объявлено подозрение

За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий погиб

Россиянин пытался въехать в Украину на угнанном авто

Президент Латвии: Украина является для нас примером достижения стратегических целей

ФСБ на 10 лет запретила въезд в Крым украинской журналистке

Жители столичной Куреневки перекрывали дорогу протестуя против отсутствия отопления и горячего водоснабжения

Украинская гумпомощь Йемену, Судану и Конго приурочена памяти жертв Голодомора – Порошенко

В Киеве перекрыто движение троллейбусов маршрутов №№ 6, 25, 28, 33, 18

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве 25–26 ноября ожидается ухудшение погодных условий

СБУ задержала "главу сельсовета" ОРДЛО

Саммит ЕС соберется в Брюсселе для утверждения соглашения по Brexit

Сирийский Алеппо обстрелян снарядами с отравляющим веществом, почти 60 человек пострадали

Гройсман: Украина ценит вклад США в вопросе признания Голодомора геноцидом украинского народа

Украинские военные освободили еще один населенный пункт на Светлодарской дуге

Свыше 80 тыс. человек приняли участие в акции "желтых жилетов" во Франции

Боевики 4 раза нарушили режим тишины в зоне ООС, в ВСУ без потерь – штаб

МИД Украины и "Мемориал" предлагают назвать одну из улиц Киева именем австрийского кардинала Теодора Инницера

Почти половина робот по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы выполнена – Аваков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА