Власти Харькова просят не парковать машины на обочинах во время снегопада

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды на ближайшие дни власти Харькова просят горожан не парковать машины на обочинах улиц и в других неустановленных местах.

"Я прошу харьковчан не оставлять машины в неустановленных для этого местах, особенно в центре города, а также на внутридомовых территориях, рядом с мусорными контейнерами и на пути подъездов к ним. Наши профильные службы стараются как можно быстрее убрать снег с дорог и во дворах, вовремя вывезти мусор, чтобы не создавать для жителей города проблем, связанных с обилием снега", - цитирует пресс-служба первого заместителя городского головы Харькова Игоря Терехова.

Он отметил, что в случае снегопада в первую очередь необходимо расчистить центральные автомагистрали, а также подходы к школам детсадам и больницам.

"Акценты должны быть сделаны на прочистке центральных автомагистралей и подходов к школам, детсадам и больницам, на уборке возле остановочных павильонов городского электротранспорта. На придомовой территории будут работать дворники, у них есть необходимый инвентарь, техника, песчано-солевая смесь для посыпания тротуаров", - сказал И.Терехов.

Ожидается, что в случае необходимости памятника дорог будет проводиться в круглосуточном режиме.

Чтобы не было обледенения контактной сети и рельсов городского пассажирского электротранспорта, ночью на маршрутах будут ходить дежурные трамваи и троллейбусы.

По прогнозам синоптиков 26 и 27 ноября в Харькове ожидается резкое ухудшение погодных условий: дождь, метель и снижение температуры.