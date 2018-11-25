Жители столичной Куреневки перекрывали дорогу протестуя против отсутствия отопления и горячего водоснабжения

Движение троллейбусов маршрутов №№ 6, 25, 28, 33, 18 в Киеве было временно перекрыто из-за митинга жителей Куреневки, которые протестовали против отсутствия отопления и горячего водоснабжения, сообщил интернет-портал "Киев Оперативный".

"Митинг с перекрытием движения на Куреневке. Люди говорят, что просто не могут больше мерзнуть в своих домах, поскольку отопление и горячее водоснабжение в них отсутствует", - говорится в сообщении на странице портала в Фейсбук в субботу вечером.

Как сообщалось, в субботу вечером в связи с митингом, в Киеве временно перекрыто движение троллейбусов маршрутов №№ 6, 25, 28, 33, 18 на участке: ул. Кирилловская - Куреневский парк в оба направления.

В информации КП "Киевпастранса" подчеркивается, что движение троллейбусов осуществляется по маршруту: с Майдана Независимости до ст. "Зенит"; с просп. Свободы, ул. Сошенко до ул. Ивашкевича.

Позже в предприятии сообщили, что движение троллейбусов было возобновлено.