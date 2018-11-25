События

00:47 25.11.2018

Жители столичной Куреневки перекрывали дорогу протестуя против отсутствия отопления и горячего водоснабжения

1 мин читать
Жители столичной Куреневки перекрывали дорогу протестуя против отсутствия отопления и горячего водоснабжения

Движение троллейбусов маршрутов №№ 6, 25, 28, 33, 18 в Киеве было временно перекрыто из-за митинга жителей Куреневки, которые протестовали против отсутствия отопления и горячего водоснабжения, сообщил интернет-портал "Киев Оперативный".

"Митинг с перекрытием движения на Куреневке. Люди говорят, что просто не могут больше мерзнуть в своих домах, поскольку отопление и горячее водоснабжение в них отсутствует", - говорится в сообщении на странице портала в Фейсбук в субботу вечером.

Как сообщалось, в субботу вечером в связи с митингом, в Киеве временно перекрыто движение троллейбусов маршрутов №№ 6, 25, 28, 33, 18 на участке: ул. Кирилловская - Куреневский парк в оба направления.

В информации КП "Киевпастранса" подчеркивается, что движение троллейбусов осуществляется по маршруту: с Майдана Независимости до ст. "Зенит"; с просп. Свободы, ул. Сошенко до ул. Ивашкевича.

Позже в предприятии сообщили, что движение троллейбусов было возобновлено.

Теги: #киев #протест #украина
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ФСБ на 10 лет запретила въезд в Крым украинской журналистке

Украинская гумпомощь Йемену, Судану и Конго приурочена памяти жертв Голодомора – Порошенко

В Киеве перекрыто движение троллейбусов маршрутов №№ 6, 25, 28, 33, 18

Гройсман: Украина ценит вклад США в вопросе признания Голодомора геноцидом украинского народа

Украинские военные освободили еще один населенный пункт на Светлодарской дуге

В Киеве у Мемориала жертв Голодомора свечу памяти зажгли представители многих стран

На Андреевском спуске демонтируют кран на месте скандальной застройки, полиция задержала "охранников" с оружием

Пиротехники ГСЧС обезвредили минометную мину времен Второй мировой, найденную на Лысой горе в Киеве

МККК направил на неподконтрольные территории Донбасса 380 тонн гумпомощи – Госпогранслужба

В Украине - День памяти жертв голодоморов

ПОСЛЕДНЕЕ

Сирийский Алеппо обстрелян снарядами с отравляющим веществом, почти 60 человек пострадали

Свыше 80 тыс. человек приняли участие в акции "желтых жилетов" во Франции

Боевики 4 раза нарушили режим тишины в зоне ООС, в ВСУ без потерь – штаб

МИД Украины и "Мемориал" предлагают назвать одну из улиц Киева именем австрийского кардинала Теодора Инницера

Почти половина робот по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы выполнена – Аваков

Украина ожидает в скором времени окончательного оформления предоставления автокефалии Православной церкви – Порошенко

Около 8 тыс. человек пришли на акцию протеста в Париже против повышения цен на топливо

В Украину идут дожди и мокрый снег

Госпогранслужба Украины направила дополнительные резервы на границу с Румынией из-за ситуации с контрабандой сигарет

Боевики с полуночи осуществили два прицельных обстрела позиций ОС - Минобороны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА