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09:41 24.11.2018

Пиротехники ГСЧС обезвредили минометную мину времен Второй мировой, найденную на Лысой горе в Киеве

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Пиротехники ГСЧС обезвредили минометную мину времен Второй мировой, найденную на Лысой горе в Киеве

В Киеве на территории урочища "Лысая гора" (Голосеевский район) найден очередной боеприпас времен Второй мировой войны – минометная мина Д-120 мм. Пиротехники Госслужбы по ЧС обезвредили ее на полигоне.

Как сообщает в субботу пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киеве, мину обнаружили 23 ноября.

"Группа пиротехнических работ 1 Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования обнаруженный боеприпас изъяла и уничтожила на полигоне", - говорится в сообщении.

Всего с начала 2018 года на территории Киева изъяты и уничтожены 1827 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Теги: #киев #мина #гсчс
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