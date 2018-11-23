НАПК сообщило в прокуратуру и Нацполицию о 14 случаях непредставления е-деклараций

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило признаки умышленного непредставления электронных деклараций об активах и имуществе 14 лицами, о чем направило выводы в органы прокуратуры и Национальной полиции Украины.

Как сообщает в пятницу пресс-служба НАПК, среди лиц, которые не подали е-декларации, - должностные лица территориальных органов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, территориальных управлений патрульной полиции, исполнительной службы, юстиции, Пенсионного фонда, учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы, органов судебной власти.

"Национальное агентство по законодательству сообщало должностным лицам, в отношении которых утверждены обоснованные выводы, о необходимости подать декларации в течение 10 дней со дня получения таких сообщений. Однако, несмотря на их получение, чиновники декларации не подали", - отмечается в сообщении.

Всего с начала 2018 года НАПК направило в правоохранительные органы 115 обоснованных выводов относительно непредоставления должностными лицами деклараций.