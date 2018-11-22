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18:16 22.11.2018

Спецпредставитель ОБСЕ приветствует назначение Марчука новым представителем Киева в контактной группе

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Спецпредставитель ОБСЕ приветствует назначение Марчука новым представителем Киева в контактной группе

Спецпредставитель ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик приветствует назначение экс-министра обороны Украины Евгения Марчука представителем Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Мы очень рады работать с Евгением Кирилловичем. Это человек с огромным профессиональным и жизненным опытом", - сказал М.Сайдик.

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Е.Марчук до сих пор был руководителем украинской делегации в рабочей группе по безопасности. "Он нашу работу прекрасно знает, и это ему поможет в его новом качестве", - заметил он.

Назначение Киевом Е.Марчука главой делегации Украины в ТРК пойдет на пользу процессу взаимодействия сторон, рассчитывает также полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов.

"Надеюсь, что назначение Евгения Марчука главой украинской делегации на переговорах Контактной группы придаст новый импульс в ее работе", - сказал Б.Грызлов журналистам в четверг.

По его словам, Е.Марчук его огромный политический опыт и длительная работа в подгруппе по безопасности "создает для этого дополнительные предпосылки".

Б. Грызлов также заявил, что к следующей минской встрече будет подготовлен комплекс новых мер по режиму прекращения огня между сторонами конфликта на Донбассе.

При этом полпред РФ заявил, что на обсуждение проблем урегулирования ситуации на Донбассе все большее влияние оказывают политические процессы, связанные с предстоящими выборами в Украине.

"Все более актуальной проблемой переговоров становится то, что представители Украины перешли в режим ожидания президентских выборов", - сказал Б.Грызлов.

Президент Украины Петр Порошенко назначил представителем Украины в трехсторонней контактной группе (ТХГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Е.Марчука, ранее представлявшего Киев в подгруппе по вопросам безопасности.

В начале октября экс-президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе.

77-летний Е.Марчук - бывший премьер-министр и министр обороны, экс-глава СБУ, экс-секретарь СНБО, генерал армии.

Теги: #марчук #ткг #обсе #сайдик
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