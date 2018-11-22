Гражданка Украины пыталась тайком вывезти в РФ $24 тыс, примотав их к телу

Гражданка Украины, направлявшаяся в РФ автобусом "Харьков-Белгород", пыталась тайком переместить через границу $24 тыс.

Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украина, во время проведения погранично-таможенного контроля в пункте пропуска Гоптовка (Харьковская обл.) пограничники обратили внимание на нервозное поведение одной из пассажирок и решили провести углубленный досмотр ее личных вещей.

"По результатам досмотра общей осмотровой группой было выявлено $24 тыс., которые были примотаны скотчем к телу женщины", - говорится в сообщении.

Обнаруженные деньги были изъяты в установленном порядке сотрудниками фискальной службы. На женщину составлен протокол о нарушении таможенных правил.