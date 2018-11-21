Автодороги Украины, ранее блокированные владельцами авто на еврономерах, разблокированы

Все дороги заблокированные вследствие акции протеста общественной организации "АвтоЕвроСила" разблокированы. Участие приняло около 6 тыс автовладельцев на еврономерах, правоохранители зарегистрировали 186 обращений граждан и зафиксировали 15 правонарушений в разных регионах Украины, сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"По состоянию на сейчас (вечер среды – ИФ) проезд на всех автодорогах государства, где был затруднен или заблокировано движение транспорта в связи с акцией водителей на нерастаможенных автомобилях, - разблокирован", – написал он на своей странице в Фейсбук в среду вечером.

Я.Тракало подчеркнул, что всего за период проведения акции, по приблизительным подсчетам, участие в ней приняли около 6 тыс граждан (почти 3,5 тыс ТС).

По его словам, за это время в полицию поступило и было зарегистрировано 186 обращений, связанных с перекрытием дорог и других правонарушений.

"В частности, 131 сообщение о перекрытии движения. Больше всего таких сообщений зафиксировано в Киевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской и Сумской областях", – написал он.

Также он отметил, что по состоянию на вечер среды в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 15 правонарушений.

Из них 11 - по ч.1 ст.279 УК (блокирование транспортных коммуникаций) - по 3 в Житомирской и Ровенской областях, по первому Закарпатской, Одесской, Полтавской, Черкасской и Черниговской; 2 - по ч.2 ст.345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и 1 - по ч.1 ст.259 УК (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) - в Ровенской области; 1 - ч.2 ст.296 УК (хулиганство, совершенное группой лиц) в Полтавской области.