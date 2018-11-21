События

18:46 21.11.2018

Более 18 тыс грн штрафа заплатит харьковчанин за вождение в пьяном виде и попытку подкупить патрульных

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Московский районный суд г.Харькова признал виновным 31-летнего харьковчанина, который пытался подкупить патрульных, чтобы они не составляли на него протокол за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

"Мужчина признан виновным в предоставлении неправомерной выгоды патрульным (ч.1 ст.369 Уголовного кодекса Украины) и по решению суда должен заплатить 8,5 тыс. грн штрафа", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области в среду.

Приговор суда вступил в силу.

Кроме того, другим решением суда мужчина привлечен к административной ответственности за "пьяное вождение" и другие нарушения правил дорожного движения и должен заплатить 10 тыс. 200 грн.

Как сообщалось, в феврале текущего года водитель автомобиля Volkswagen, не справившись с управлением, наехал на бордюр. От удара сработали подушки безопасности. Свидетели ДТП вызвали на место патрульных.

Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел при себе полиса обязательного страхования.

Чтобы избежать ответственности за совершенные правонарушения и покинуть место происшествия, мужчина предложил патрульным взятку. Полицейские отказались и предупредили мужчину об уголовной ответственности. Но он все-таки положил в служебный автомобиль патрульных 3 тыс. рублей.

Теги: #патрульные #штраф
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