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04:45 21.11.2018

США и Южная Корея обсудили вопросы денуклеаризации КНДР - американский госдеп

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США и Южная Корея обсудили вопросы денуклеаризации КНДР - американский госдеп

На прошедшей во вторник встрече спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биген и спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира на Корейском полуострове Ли До Хун подтвердили необходимость координации действий сторон по вопросам денуклеаризации КНДР, сообщил американский госдепартамент.

Встреча в Вашингтоне стала первой в рамках сформированной двухсторонней рабочей группы.

"Рабочая группа еще больше укрепила тесную координацию усилий США и Республики Корея по достижению нашей общей цели - окончательной, полностью проверяемой денуклеаризации КНДР", - говорится в заявлении.

На встрече были также затронуты вопросы выполнения резолюций Совета Безопасности ООН по Северной Корее и межкорейского сотрудничества, отметил госдеп.

В сообщении говорится также, что С.Биген и Ли До Хун еще раз подтвердили, что союз США и Южной Кореи - "основа мира и безопасности на Корейском полуострове и в регионе".

 

Теги: #южкорея #сша #группа #встреча
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