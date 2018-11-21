США и Южная Корея обсудили вопросы денуклеаризации КНДР - американский госдеп

На прошедшей во вторник встрече спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биген и спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира на Корейском полуострове Ли До Хун подтвердили необходимость координации действий сторон по вопросам денуклеаризации КНДР, сообщил американский госдепартамент.

Встреча в Вашингтоне стала первой в рамках сформированной двухсторонней рабочей группы.

"Рабочая группа еще больше укрепила тесную координацию усилий США и Республики Корея по достижению нашей общей цели - окончательной, полностью проверяемой денуклеаризации КНДР", - говорится в заявлении.

На встрече были также затронуты вопросы выполнения резолюций Совета Безопасности ООН по Северной Корее и межкорейского сотрудничества, отметил госдеп.

В сообщении говорится также, что С.Биген и Ли До Хун еще раз подтвердили, что союз США и Южной Кореи - "основа мира и безопасности на Корейском полуострове и в регионе".