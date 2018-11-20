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23:15 20.11.2018

США поддержали кандидата от Южной Кореи на пост главы Интерпола

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В Вашингтоне хотели бы, чтобы пост главы Интерпола достался представителю Южной Кореи, заявил во вторник госсекретарь США Майк Помпео.

"Вы знаете, что в Интерполе проходят выборы главы. Это важная организация. Мы решительно поддерживаем Ким Чон Яна, который сейчас является исполняющим обязанности руководителя этого международного агентства. Мы призываем все страны и организации, которые входят в Интерпол в соответствии с законом избрать главу, который обладает авторитетом и престижем. Мы полагаем, что Ким Чон Ян именно такой человек", - сказал Помпео журналистам.

Выборы директора Интерпола пройдут в среду на сессии Генеральной ассамблеи организации в Дубае.

Главным кандидатом на пост главы Интерпола является представитель РФ Александр Прокопчук, который с 2016 года занимал должность вице-президента организации.

Помимо Прокопчука, кандидатом на пост главы Интерпола является исполняющий обязанности главы организации Ким Чон Ян из Южной Кореи, который ранее занимал пост старшего вице-президента.

Предыдущий глава организации Мэн Хунвэй после ареста в Китае подал в отставку 7 октября. После него исполняющим обязанности президента стал Ким Чон Ян.

Теги: #сша #интерпол
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