Northrop Grumman планирует модернизацию РН Antares под выполнение задач в новых миссиях - глава ГКАУ

Американская оборонная Northrop Grumman, новый партнер Украины в проекте Antares по доставке грузов на МКС в рамках контракта с NASA, изучает возможность модернизации разработанной в кооперации с Украиной ракеты-носителя (РН) среднего класса под выполнение задач в новых космических миссиях.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Павел Дегтяренко, соответствующие планы были озвучены в ходе прошедших на днях в США переговоров с руководством Northrop Grumman, приуроченных к запуску РН Antares 17 ноября со Среднеатлантического регионального космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в рамках миссии NASA NG-10.

"В ходе состоявших переговоров с руководством Northrop Grumman, был утвержден план пусков РН Antares к МКС на ближайшие два года, предусматривающий два пуска в год. Также американская компания проинформировала о рассматриваемых планах модернизации РН Antares с целью расширения возможностей использования РН под выполнение задач в новых космических миссиях: беспилотных, на других орбитах, с другой полезной нагрузкой", - сообщил собеседник агентства.

"Сегодня американская сторона изучает эти возможности и консультируется с партнерами, как оптимально обеспечить модернизацию РН Antares с привлечением потенциала партнеров" - сказал глава ГКАУ.

Как уточнил П. Дегтяренко, согласно договоренностям с новым американским партнером по проекту, внесение изменений в заключенные ранее действующие кооперационные договора по проекту не предусматривается.

Как сообщалось, в 2008 году украинские ГКБ "Южное" и ПО "Южмаш" (оба Днепр) подписали долгосрочный, сроком до 2019 года, контракт с американской Orbital Science Corp. (с 2015 года – Orbital ATK-ИФ) на разработку и изготовление первой ступени РН Antares для обеспечения коммерческих снабженческих услуг (CRS) Международной космической станции (МКС) в рамках контракта с NASA. Изготовление грузовика Cygnus, который обеспечивает доставку грузов к МКС при помощи РН Antares, обеспечила европейская Thales Alenia Space. В кооперации по проекту также участвуют украинские "Хартрон-АРКОС", "Хартрон-ЮКОМ", "ЧеЗаРа", "Рапид".

С 2013 года по программе обеспечено 10 пусков, из них семь - при помощи РН Antares, и три пуска, в связи с аварией РН в октябре 2014 года - при помощи американской РН Atlas 5. Десятый пуск по программе обеспечен 17 ноября. Согласно озвученным в начале 2018 года данным американской стороны, годовая потребность в РН Antares до 2025 года оценивалась в два пуска в год.

В сентябре 2017 года американская оборонная Northrop Grumman Corp. объявила о покупке американской оборонной Оrbital ATK за $7,8 млрд. В июне 2018 года Оrbital ATK официально преобразована в новое подразделение корпорации - Northrop Grumman Innovation Systems.

По данным из открытых источников, США планируют масштабную модернизацию межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на общую сумму $85 млрд, и Northrop Grumman Innovation Systems может стать главным поставщиком новых двигателей для МБР.