События

16:24 20.11.2018

Гандзюк в первый день после нападения сказала, что его организовали пророссийские силы - мэр Херсона

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Гандзюк в первый день после нападения сказала, что его организовали пророссийские силы - мэр Херсона

Мэр Херсона Владимир Миколаенко сообщил, что его советница, активиста Екатерина Гандзюк в первый день после нападения сказала, что его организовали пророссийские силы, а позднее озвучила конкретную фамилию.

"В первый день, когда это случилось (нападение – ИФ), когда врачи начали к ней пускать, я зашёл и спросил: Катя, кто это может быть? Она сказала: "Русня". На следующий день она назвала конкретную фамилию", - сказал он на заседании временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по изучению фактов нападения на активистов во вторник в Киеве.

Мэр Херсона сообщил, что во вторник был в Службе безопасности Украины и озвучил подозрения Е.Гандзюк, которые она ему высказывала.

Он также отметил, что деятельность Е.Гандзюк касалась различных сфер, потому нельзя утверждать, из-за чего именно совершили на нее нападение.

Кроме того, мэр Херсона заявил, ссылаясь на слова Е.Гандзюк, что правоохранительные органы "крышуют" пророссийских деятелей Херсона.

"Люди, которые раньше бегали под триколорами, сейчас используются правоохранительными органами, возможно, для своих целей. Они находятся "под крышей" Нацполиции. Именно об этом говорила Катя", - сказал В.Миколаенко.

Теги: #гандзюк #херсон #активисты
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