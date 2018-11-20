Игорь Прокопчук ничем себя не скомпрометировал на посту постпреда Украины при ОБСЕ - МИД

Постоянный представитель Украины при ОБСЕ Игорь Прокопчук не совершил с начала агрессии РФ никаких действий, которые бы скомпрометировали его на занимаемом посту или нанесли вред национальным интересам, заявляют в Министерстве иностранных дел Украины.

"За все время после начала российской вооруженной агрессии против Украины не имели места никакие действия, которые могли бы скомпрометировать постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука. Так же, как и нанести вред национальным интересам Украины", - говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой МИД Украины.

"Его ежедневная самоотверженная работа в ОБСЕ говорит сама за себя и заслужила высокую оценку со стороны наших друзей и партнеров", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

При этом в МИД отметили, что борьба Украины против российский агрессии - это война, которая "разбросала по обе стороны линии фронта друзей, близких, родственников", и для многих "это стало настоящей личной трагедией". "Но каждый сам делает свой выбор и за него отвечает", - подчеркнули в ведомстве.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица отмечает высокий профессионализм и преданность И.Прокопчука защите интересов Украины. "За более, чем 25 лет работы в МИД я встречал лишь с десяток послов, которые бы были настолько преданы делу защиты интересов Украины, как мой добрый коллега и приятель посол И.Прокопчук. Все, что он сделал и еще сделает как посол, как профессионал, нужно Украине", - написал он в своем микроблоге в соцсети Twitter во вторник.

В понедельник издание "ZN.UA" со ссылкой на собственные источники сообщило, что И.Прокопчук, уже более 8 лет возглавляющий постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене, является младшим братом генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука, против назначения которого на должность главы Интерпола выступает Украина.

"Информация о родственных связях Игоря Прокопчука и Александра Прокопчука в настоящее время проверяется… Многие коллеги отмечают заметное внешнее сходство Игоря и Александра Прокопчуков. Оба Прокопчука окончили Киевский государственный университет им.Т.Шевченко. В биографии Игоря Прокопчука, размещенной на сайте диппредставительства, указано, что родился он в Житомирской области. Википедия родиной Александра Прокопчука называет Украину, а местом начала карьеры – Житомирский обком комсомола", - пишет издание.

При этом отмечается, что коллеги И.Прокопчука не замечали за ним пророссийских взглядов, при том, что тот не склонен публично обсуждать свои политические убеждения, и утверждают, что он добросовестно отстаивает интересы Украины в ОБСЕ. Однако у них вызывало удивление то, что дети И.Прокопчука еще недавно посещали школу при посольстве РФ.

Как сообщалось, А.Прокопчук занимал пост начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ с 14 июня 2011 года. Начиная с 10 ноября 2016 года по настоящий момент он является вице-президентом Интерпола. Голосование по выборам президента Интерпола состоится в Дубае в среду.