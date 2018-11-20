События

08:18 20.11.2018

В Украине из-за непогоды в трех областях обесточено 60 населенных пунктов

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В Украине из-за непогоды в трех областях обесточено 60 населенных пунктов

В результате ухудшения погодных условий произошло обесточивание 60 населенных пунктов в трех областях Украины, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"С 19 на 20 ноября в результате осложнения погодных условий (дождь и местами сильный мокрый снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 60 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Одесская - 32, Кировоградская - 26 Николаевская – 2", - говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

Отмечается, что для восстановления электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #непогода #украина #обесточивание
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Интерфакс-Украина
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