В Украине из-за непогоды в трех областях обесточено 60 населенных пунктов

В результате ухудшения погодных условий произошло обесточивание 60 населенных пунктов в трех областях Украины, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"С 19 на 20 ноября в результате осложнения погодных условий (дождь и местами сильный мокрый снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 60 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Одесская - 32, Кировоградская - 26 Николаевская – 2", - говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

Отмечается, что для восстановления электроснабжения привлечены бригады облэнерго.