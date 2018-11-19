Боевики в понедельник 10 раз нарушили режим тишины в зоне ООС

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в понедельник осуществили 10 обстрелов позиций объединенных сил. Двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщил пресс-центр штаба операции объединенных сил (ООС).

"На протяжении суток, по состоянию на 18 часов, российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 5 случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. (…) Во время боевых действий сегодня ранения получили двое военнослужащих объединенных сил", - говорится в сводке на странице пресс-центра в "Фейсбуке".

Противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям объединенных сил в районах населенных пунктов Вольный, Травневое, Степное, Березовое, Новотроицкое и Гнутово. По оборонным укреплениям украинских войск неподалеку н.п. Желобок противник осуществлял огневое воздействие еще и из минометов калибра 82 и 120 мм. Такие же минометы боевики применили в районе Чермалыка.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных", - подчеркнули в пресс-центре.