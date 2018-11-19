Омбудсмен одобрила законопроект об упрощенном оформлении документов для жителей зоны проведения ООС

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека (омбудсмен) Людмила Денисова одобрила находящийся на рассмотрении парламента законопроект №4023а об упрощении процедуры оформления документов для граждан, которые проживают на территории проведения Операции объединенных сил или переселились из нее во время ее проведения.

"Он устранит основания для дискриминации для внутренне перемещенных лиц", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Всего, по ее словам, она поддержала 29 законопроектов, вынесенных на повестку дня этой пленарной недели, к 12 проектам предоставила замечания, а с 8 законопроектами категорически не согласна и просит народных депутатов за них не голосовать.

В частности, Л.Денисова против принятия законопроекта №2545 об изменениях в Уголовный кодекс об освобождении от уголовной ответственности судей, поскольку его нормы противоречат положениям Конституции.

Также она просит депутатов воздержаться от голосования за два "аграрных" законопроекта, №7060 и № 6527-1, из-за их противоречия Конституции и Земельному кодексу. Кроме того, омбудсмен выступает против двух законопроектов, №2413а (о консолидации функций госрегулирования рынков финуслуг) и №6527-1 (о становлении и развитии сельхозкооперации и ее господдержки), поскольку те несут риски нарушения прав потребителей финансовых услуг.

"Регулярно подаю предложения депутатам, которые помогут принимать качественные законы и не допускать норм, которые нарушают права человека", - отметила Л.Денисова.

Как сообщалось, Верховная Рада поддержала внесенный еще в 2016 году законопроект №4023а "О внесении изменений в закон Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" относительно особенностей оформления документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины" в первом чтении 230 голосами 4 апреля 2018 года.

Законопроект предлагает ввести норму, согласно которой оформление документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины жителям зоны проведения антитеррористической операции (АТО), осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере миграции, по месту обращения лица или его законного представителя в уполномоченные органы на территории области, в которой проводится АТО. Оформление документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины переселенцев из зоны проведения АТО, осуществляется миграционным госорганом по фактическому месту их проживания.

Согласно законопроекту, для внесения ведомости о месте проживания в документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины проживающих в зоне проведения АТО или переселившихся оттуда во время проведения АТО, может использоваться информация из Государственного реестра избирателей.

30 апреля формат Операции объединенных сил (ООС) пришел на смену формату Антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины во исполнение закона "о реинтеграции Донбасса".