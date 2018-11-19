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16:41 19.11.2018

В Черном море получил пробоину буксир "Параллель"

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В Черном море получил пробоину буксир "Параллель"

Катер Государственной пограничной службы Украины и поисково-спасательные катера оказали помощь четырем членам экипажа буксира "Параллель", который получил повреждение корпуса в Черном море в районе Тендровской косы.

"Сегодня около 9:30 по общему каналу безопасности на море пограничные посты технического наблюдения и морской координационно-спасательный центр получили сигнал SOS. Согласно координатам поступления сигнала было установлено, что в районе Тендровской косы, примерно в 9 милях от берега терпит крушение буксир "Параллель", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в понедельник.

По информации пограничников, судно направлялось в г.Скадовск. Экипаж обнаружил повреждение корпуса, в результате чего в моторный отсек начала поступать вода.

Для спасения экипажа буксира в указанный район выдвинулись два поисково-спасательных катера из г.Черноморск и катер Морской охраны Госпогранслужбы из г.Очаков.

"К моменту прибытия спасателей на место экипаж буксира, который терпел бедствие, был подобран судном заграничного следования, которое проходило рядом. Добравшись района происшествия катер Морской охраны принял на борт экипаж из 4 человек", - сказано в сообщении.

Сейчас все члены суднокоманды буксира "Параллель" направляются в порт Очакова.

Теги: #черное_море #параллель
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