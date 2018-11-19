Во Львовской области нашли умершим от удушения военнослужащего 24-й ОМБр

Военнослужащего 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила обнаружили умершим от механической асфиксии в арендованной квартире в райцентре Яворов (Львовская обл.), сообщила пресс-служба бригады на странице в соцсети "Фейсбук".

"18 ноября в арендованной квартире было обнаружено тело военнослужащего бригады. По предварительным данным, смерть наступила в результате механической асфиксии", - указано в сообщении.

По данному факту проводится расследование.