События

13:50 19.11.2018

Во Львовской области нашли умершим от удушения военнослужащего 24-й ОМБр

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Военнослужащего 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила обнаружили умершим от механической асфиксии в арендованной квартире в райцентре Яворов (Львовская обл.), сообщила пресс-служба бригады на странице в соцсети "Фейсбук".

"18 ноября в арендованной квартире было обнаружено тело военнослужащего бригады. По предварительным данным, смерть наступила в результате механической асфиксии", - указано в сообщении.

По данному факту проводится расследование.

Теги: #львов #всу
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