События

11:24 19.11.2018

Катер украинских рыбаков задержали пограничники РФ на Азове, судно конфисковано

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Катер украинских рыбаков задержали пограничники РФ на Азове, судно конфисковано

Российские пограничники задержали в Азовском море в акватории Ейска украинский рыболовный катер за нарушение правил рыболовства, сообщила пресс-служба погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю в понедельник.

"Иностранное маломерное плавсредство было обнаружено в районе Ейской косы. Его задержали и доставили в порт Ейска. В моторном катере типа "Тунец" были обнаружены свыше 240 кг рыбы, включая 17 особей запрещенного к вылову судака, а также десяток сетей", - говорится в сообщении.

Задержанные рыбаки смогли пояснить, в какой части Азовского моря они добыли морские биоресурсы. Находившийся на борту улов и запрещенные орудия промысла были изъяты, сообщает российская погранслужба.

Согласно протоколу Российско-Украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, страны-участники в пределах пятикилометровой прибрежной зоны осуществляют регулирование вопросов рыболовства на основе внутреннего законодательства.

В настоящее время, отмечается в сообщении, за нарушение правил рыболовства (ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ) капитан задержанного судна привлечен мировым судом Ейска к административной ответственности. Ему назначен штраф в сумме 5 тыс. рублей. Кроме этого, по решению суда, плавсредство и орудия промысла конфискованы.

В соответствии с Консульской конвенцией между Российской Федерацией и Украиной от 1993 года, сотрудники краевого пограничного управления направили информацию о совершении административного правонарушения в территориальный орган МИД России.

Теги: #фсб_рф #рыбаки #пограничники
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