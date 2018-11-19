События

10:13 19.11.2018

Назначение представителя РФ на пост президента Интерпола позволит Кремлю расширить возможности для преследования политических оппонентов

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Назначение представителя РФ на пост президента Интерпола позволит Кремлю расширить возможности для преследования политических оппонентов

Возможное назначение представителя Российской Федерации на пост президента Интерпола позволит Кремлю расширить практику использования инструментов Интерпола для преследования политического оппонентов российского режима, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Генеральная ассамблея решает судьбу Интерпола, отражая очередную гибридную атаку путинского режима. Сегодня открылась 87-я сессия Генеральной ассамблеи Интерпола, на которой будут приняты крайне принципиальные решения, которые повлияют на всю мировую систему безопасности. По сути, решается вопрос, останется ли эта крупнейшая Международная организация уголовной полиции верна принципу сотрудничества только по делам об общеуголовных преступлениях и отказе по делам политического, религиозного, расового (этнического) или военного характера, как это записано в ее Уставе", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук.

А.Аваков отметил, что на пост главы ICPO претендует ветеран МВД и внешней разведки Российской Федерации Александр Прокопчук.

"И это при том, что путинский режим ведет открытую гибридную войну против значительной части цивилизованного мира. Ведет прямую гибридную войну против Украины, используя, в том числе, такие специфические методы, как контролируемый ФСБ и ГРУ РФ заброс на нашу территорию криминальных авторитетов и организация ОПГ и многочисленных нареканий в адрес России за злоупотребление инструментами Интерпола для политического преследования оппонентов", - написал министр.

"Если Прокопчук станет президентом Интерпола, это позволит российскому режиму еще больше расширить практику использования "красных циркуляров" для ограничения свободы передвижения и преследования неугодных, в интересах одиозного режима", - подчеркнул глава МВД Украины.

Он выразил убеждение, что мировому сообществу наконец надо признать токсичность режима президента России Владимира Путина и выработать меры профилактики, "а не легализовывать его через посты в руководстве Интерпола".

"Украина, которая первой пострадала от его агрессии и сегодня фактически сдерживает эту агрессию от продвижения дальше в Европу, может и должна быть услышана. Для этого мы плотно работаем на Генеральной ассамблее Интерпола в Дубаи. С помощью наших партнёров, надеемся предотвратить эту очередную гибридную угрозу Украине и всему цивилизованному миру", - написал министр.

Теги: #аваков #рф #кремль #интерпол
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