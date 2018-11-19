На Харьковщине пьяный угрожал взорвать АЗС

В ночь на воскресенье мужчина позвонил на 101 и заявил, что подорвет АЗС в с.Песчанка Красноградского района Харьковской области, после чего выключил телефон.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило в полицию около 23-30 из ГСЧС.

"Установлено, что злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения пришел на заправку в селе Песчанка, где у него возник конфликт с работниками АЗС. После этого мужчина позвонил на линию 101 и сообщил о намерениях подорвать автозаправочную станцию, после чего выключил мобильный телефон. Правонарушителем оказался 40-летний житель Красноградского района", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о квалификации случившегося по Уголовному кодексу Украины.