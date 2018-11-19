События

05:16 19.11.2018

На Харьковщине пьяный угрожал взорвать АЗС

1 мин читать
На Харьковщине пьяный угрожал взорвать АЗС

В ночь на воскресенье мужчина позвонил на 101 и заявил, что подорвет АЗС в с.Песчанка Красноградского района Харьковской области, после чего выключил телефон.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило в полицию около 23-30 из ГСЧС.

"Установлено, что злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения пришел на заправку в селе Песчанка, где у него возник конфликт с работниками АЗС. После этого мужчина позвонил на линию 101 и сообщил о намерениях подорвать автозаправочную станцию, после чего выключил мобильный телефон. Правонарушителем оказался 40-летний житель Красноградского района", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о квалификации случившегося по Уголовному кодексу Украины.

Теги: #пьяный #азс #украина #угроза #харьковская_область
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Экономика Украины сбалансирована, но внешняя поддержка нужна для выплаты предыдущих долгов

Гройсман: Показуха подрывает доверие ко всей системе борьбы с коррупцией

Власти Харькова рассмотрят электронную петицию о ликвидации маршруток в городе

На заседании ПА НАТО Украина представила доклад о связи Кремля с исламскими террористами

Полиция устанавливает обстоятельства конфликта между экс-командиром Схидного корпуса и представителями Нацкорпуса

Комитет по вопросам гражданского измерения безопасности НАТО принял внесенную украинской стороной правку, а также осудил строительство керченского моста

В миротворческой миссии на Донбассе женщины должны составлять значительный процент

Боевики 8 раз в течение дня обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в ВСУ без потерь

Во второй половине дня 18 ноября в Киеве местами небольшой мокрый снег и гололедица

На Донбассе за сутки погиб один украинский военный

ПОСЛЕДНЕЕ

Премьер Израиля возглавил министерство обороны страны

Трамп планирует сменить до пяти высокопоставленных сотрудников администрации

Трамп заявил о нежелании слушать аудиозапись убийства Хашкаджи

Влада дозволила білоруській опозиції провести 24 листопада мітинг на честь Слуцького повстання

Оппозиции Беларуси разрешили провести 24 ноября митинг в честь Слуцкого восстания

В Киеве разыскивают хулиганов, напавших на иностранного фотографа

Полицейские не допустили провокацию во время акции в Киеве

Лидер оппозиционного Народного фронта Азербайджана задержан на несанкционированном шествии в Баку

Янукович не сможет выступить с последним словом в суде по госизмене из-за травмы

Дожди и мокрый снег: синоптики предупреждают украинцев об ухудшении погоды

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА