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01:17 19.11.2018

Трамп планирует сменить до пяти высокопоставленных сотрудников администрации

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Трамп планирует сменить до пяти высокопоставленных сотрудников администрации

Президент США Дональд Трамп заявил, что раздумывает над сменой сразу нескольких высокопоставленных сотрудников администрации Белого дома.

"У меня есть три или четыре, или пять постов, насчет которых я думаю", - сказал Д.Трамп в интервью телеканалу "Фокс-ньюс".

"Может быть, все закончится двумя (перестановками - ИФ)", - отметил он.

При этом президент упомянул, что существует вероятность отставки министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен.

"Мне она очень нравится, я ее очень уважаю. Я хотел бы, чтобы она была куда жестче (в ситуации - ИФ) с границей с Мексикой. Куда жестче", - заявил Д.Трамп.

Также президент отказался повторять свои более ранние уверения, что глава аппарата Белого дома Джон Келли останется на своем посту до 2020 года.

Ранее на этой неделе телеканал "Эн-би-си ньюс" сообщал со ссылкой на семь источников, что Дж.Келли в скором времени может лишиться поста из-за разногласий с первой леди Меланией Трамп и советником президента по нацбезопасности Джоном Болтоном. При этом К.Нильсен считается близким доверенным лицом Дж.Келли.

Теги: #администрация #сша #трамп #перестановки
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