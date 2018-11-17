Около 50 человек пострадали во Франции, протестуя против роста цен на топливо

Не менее 47 человек получили травмы в ходе акций протеста против повышения цен на топливо, которые проходят в субботу по всей Франции.

По данным французской радиостанции "Франс Энфо", три человека травмированы серьезно. Причем речь идет не об агрессивных действиях полиции, а о дорожно-транспортных происшествиях.

Правоохранители произвели 24 задержания, 17 человек помещены под стражу.

Ранее сообщалось о гибели одной участницы протеста в департаменте Савой на юго-востоке Франции - на нее наехала женщина-водитель, которая по неосторожности прибавила скорость, увидев протестующих на проезжей части.

По данным "Франс Энфо" на полдень местного времени в акциях протеста, участники которых в основном прибегают к перекрытию автомагистралей, принимают участие около 124 тыс. человек. Они установили на дорогах Франции около 2 тыс. пикетов, препятствуя автомобильному движению.