События

12:48 17.11.2018

В Украине будет сухо и холодно, на дорогах местами гололед

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В Украине будет сухо и холодно, на дорогах местами гололед

В Украине в воскресенье, 18 ноября, погоду будет определять прохладная и преимущественно сухая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Существенных осадков не ожидается. На дорогах страны, кроме западных областей, местами гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла, на Закарпатье та в Крыму до 8° тепла.

В Киеве 18 ноября без существенных осадков; температура ночью 5-7° мороза, днем 0-2° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 18 ноября самая высокая температура днем была 14,4° в 2002 году, самая низкая ночью -17,1° в 1902 году.

В Украине в понедельник, 19 ноября, ночью без осадков, днем в южной части, восточных регионах и Кировоградской и Днепропетровской областях ожидается мокрый снег и дождь, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, на остальной территории – без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный и северо-восточный, 7-12 м/с, на юге и востоке местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, на западе и юге 0-5 мороза; днем от 2° мороза 3° тепла, на Закарпатье до 8° тепла.

В Киеве 19 ноября также без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 0-2° тепла.

Теги: #погода #прогноз
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