Участница акции протеста против повышения цен на топливо во Франции погибла под колесами автомобиля

Женщина-водитель по неосторожности сбила в субботу во Франции участницу акции протеста против повышения цен на топливо, сообщил глава французского МВД Кристоф Кастанер в телеэфире.

Трагическое происшествие случилось в департаменте Савой на юго-востоке страны: женщина, находившаяся за рулем автомобиля, увидела манифестантов, заблокировавших движение по дороге, случайно увеличила скорость и насмерть сбила участницу акции.

Блокады дорог в знак протеста против повышения цен на топливо проходят в субботу более чем в тысяче мест по всей Франции. В протестах принимают участие примерно 50 тыс. человек, сообщает французская газета "Фигаро".