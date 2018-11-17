События

08:56 17.11.2018

В Киеве на дорогах ожидается гололедица

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В Киеве на дорогах ожидается гололедица

В субботу, 17 ноября, в Киеве на дорогах местами ожидается гололедица, сообщает Украинский гидрометцентр.

Кроме того синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура 0-2º тепла.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу во время гололедицы.

Теги: #киев #гололед #украина #дороги
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Интерфакс-Украина
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