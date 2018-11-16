События

17:41 16.11.2018

На Луганщине СБУ блокировала контрабанду оружия из района проведения ООС в РФ

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На Луганщине СБУ блокировала контрабанду оружия из района проведения ООС в РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к Операции объединенных сил, в рамках противодействия незаконному обороту оружия блокировали в Луганской области контрабанду военных средств поражения в страну-агрессор.

"Оперативники спецслужбы установили, что житель Марьинки Донецкой области пытался рейсовым автобусом незаконно вывезти в РФ оружие и боеприпасы. На международном пункте пропуска "Просяное" правоохранители обнаружили в личных вещах злоумышленника автомат Калашникова АК-74, два магазина к нему, 60 патронов калибра 5,45мм и 2 гранаты РГД-5. "Товар" Донецка перевозил в сумке с двойным дном", - говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины.

В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства по ч.2 ст.15 и ч.1 ст.201 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств совершенного правонарушения.

Теги: #сбу #оружие #контрабанда
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