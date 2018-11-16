Пожарные локализовали масштабный пожар в Безлюдовке под Харьковом, пострадавших нет

Спасатели локализовали и продолжают ликвидацию пожара в продуктовом магазине в пгт.Безлюдовка Харьковской области, начавшегося в пятницу утром.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило в 9:44. "На место происшествия немедленно отправились 7 подразделений ГСЧС на автоцистернах и аварийно-спасательном автомобиле, а также подразделение местной пожарной команды. На момент прибытия пожарные огнем были охвачены кровля и перекрытия здания на площади около 250 кв.м", - говорится в сообщении.

Пожар удалось локализовать в 11:22. Сейчас продолжается ликвидация. Жертв и пострадавших нет.