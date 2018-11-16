Кличко потребовал приостановить строительство гостиницы на Андреевском спуске и разработать макет здания

Городской голова Киева Виталий Кличко потребовал приостановить строительство скандальной гостиницы по ул. Андреевский спуск, 14-16, сделать макет здания и представить его общественности.

"Сейчас строительство останавливается, вы готовитесь к градостроительному совету, готовите свой проект. Мы безусловно поддерживаем вас, чтобы вы завершили свой проект, но только в том виде, который будет одобрен экспертами и общественностью", - обратился В.Кличко к застройщику на совещании о дальнейшей судьбе гостиницы в пятницу.

Он подчеркнул, что чрезвычайно важно сохранить исторический внешний вид Андреевского спуска.

"Сделайте макет, презентуйте его общественности, чтобы все могли увидеть, как это будет выглядеть, подготовьте документы, подтверждающие законность, и тогда проект начнет двигаться, и вы сможете реализовать компромиссное решение, которое устроит все стороны", – сказал В.Кличко.

Главный архитектор Киева Александр Свистунов заявил, что созданный макет рассмотрят на открытом градостроительном совете.

"Если застройщик согласен взять на себя обязательства по созданию макета и выйти на открытый градостроительный совет для открытого обсуждения со всеми заинтересованными в этом проекте, услышать специалистов, общественность, то достигнем согласия", – сообщил А.Свистунов.

Генеральный директор выступающего заказчиком строительства ЧП "Маркон" (Киев) Валерий Павлюк отметил, что создание макета займет месяц.

"Мы выполним все требования для того, чтобы избежать конфликтов в течение строительства, удовлетворим все требования активистов и киевского городского совета. Мы готовы идти на компромиссы, но только в рамках законодательства и в рамках договоренностей, а не через ультиматумы", - сказал В.Павлюк.

Как сообщалось ранее, проект отеля на Андреевском спуске, 14-16 предусматривает 8-этажный отель (7 этажей и мансарда) на 182 номера.

Проект отеля включает ресторан, фитнес-центр и паркинг на 25 машиномест. Площадь участка составляет 0,2 га, общая площадь отеля — 13,6 тыс. кв. м. Общая высота здания по проекту составляет 30 м, что превышает максимально допустимую высоту зданий на данной территории.

Заказчиком проекта выступило ЧП "Маркон" (Киев), генподрядчиком — одесское ООО "Кадорр-Украина", входящее в инвестиционно-строительную компанию Kadorr Group бизнесмена Аднана Кивана.

ЧП "Маркон" зарегистрировано в 2001 году. Предприятие принадлежит компании "Кентрон Девеломпент" (Виргинские острова), однако конечный бенефициар отсутствует в госреестре, а руководителем указан экс-заместитель налоговой инспекции Киева Валерий Павлюк.

Уставный капитал компании составляет 34 млн грн.

ООО "Кадорр-Украина" (Одесса) входит в инвестиционно-строительную компанию Kadorr Group одесского бизнесмена сирийского происхождения Аднана Кивана. В портфеле группы - более 40 жилых комплексов, по четыре торговых и бизнес-центра, а также коттеджные городки в Одессе. Кроме того, компания строит ЖК "Тридцать восьмая жемчужина" на 356 апартаментов на ул.Жилянской в Киеве. Запланированный срок сдачи ЖК - III квартал 2019 года.