События

12:35 16.11.2018

В ЕС ожидают от Украины ратификации Римского статута МУС в 2019 году

1 мин читать
В ЕС ожидают от Украины ратификации Римского статута МУС в 2019 году

В Евросоюзе призывают Украину приступить к признанию юрисдикции Международного уголовного суда (МУС) в 2019 году.

"Мы призываем к быстрому прогрессу в подготовке ратификации Римского статута МУС и внесения изменений в судебную систему, которые для этого нужны... Если мы не сделаем это в 2019 году, потом будет поздно. Поэтому давайте будем очень осторожны и сделаем это в следующем году", - сказал глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, выступая в пятницу в Киеве на форуме транснациональной сети членов парламентов "Парламентарии за глобальные действия".

Х.Мингарелли напомнил, что Украина ранее уже передала в МУС документы по тем преступлениям, которые были совершены на ее территории.

"Теперь ратификация станет логичным следующим шагом", - добавил дипломат.

Он пояснил необходимость в ближайшее время ратифицировать Римский статут тем, что преступления, совершаемые на территории Украины в связи войной, являются юрисдикцией МУС. Между тем дипломат добавил, что обязательство ратифицировать статут закреплено в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.

Согласно Конституции Украины в редакции от 2016 года, которую утвердили в рамках реформы правосудия, Украина может признать юрисдикцию Международного уголовного суда на условиях, определенных Римским статутом. Эта норма вступает в силу 30 июня 2019 года.

Теги: #ес #римский_статут #мус
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Продажи автомобилей в ЕС упали на 7,3% в октябре

Система европейской безопасности будет более полной и стабильной, если Украина станет членом ЕС и НАТО

Внеочередной саммит ЕС в ноябре по Brexit может не состояться

ЕС и США договорились сотрудничать по защите избирательных систем

Совет ЕС обсудит в понедельник состояние дел с Brexit

ЕС и США договорились сотрудничать по защите избирательных систем

Италия не планирует менять бюджет под давлением ЕС

Спецвопросом на заседании глав МИД стран ЕС будет введение санкций против организаторов и победителей фейковых "выборов" в ОРДЛО

Лондон надеется на санкции ЕС против руководства российской разведки

Могерини призвала руководителей Косово и Сербии к диалогу и нормализации отношений

ПОСЛЕДНЕЕ

На взятке задержан руководитель ГАСК Херсонской области – Луценко

На выходных в Украине сохранится холодная погода, ожидаются небольшие снегопады, на дорогах местами гололедица

Главный раввин Украины и Киева утверждает, что получил доказательства причастности сотрудников НАБУ к слежке за синагогой

Полиция Тернопольской области расследует злоупотребления при передаче Почаевской лавры в пользование УПЦ (МП)

Бывший и.о. главы ГФС Продан вновь не явился в САП, его вызывают на 20 ноября

Украина получила реальный шанс обеспечить единство судебной практики благодаря работе нового Верховного суда – Филатов

В Киевской горадминистрации просят киевлян не паниковать 20-22 ноября

Полиция Новой Зеландии изъяла крупнейшую в истории страны партию кокаина

За минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских военнослужащих получили ранения

Несовершеннолетняя, подозреваемая в убийстве новорожденного ребенка, взята под домашний арест

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА