В ЕС ожидают от Украины ратификации Римского статута МУС в 2019 году

В Евросоюзе призывают Украину приступить к признанию юрисдикции Международного уголовного суда (МУС) в 2019 году.

"Мы призываем к быстрому прогрессу в подготовке ратификации Римского статута МУС и внесения изменений в судебную систему, которые для этого нужны... Если мы не сделаем это в 2019 году, потом будет поздно. Поэтому давайте будем очень осторожны и сделаем это в следующем году", - сказал глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, выступая в пятницу в Киеве на форуме транснациональной сети членов парламентов "Парламентарии за глобальные действия".

Х.Мингарелли напомнил, что Украина ранее уже передала в МУС документы по тем преступлениям, которые были совершены на ее территории.

"Теперь ратификация станет логичным следующим шагом", - добавил дипломат.

Он пояснил необходимость в ближайшее время ратифицировать Римский статут тем, что преступления, совершаемые на территории Украины в связи войной, являются юрисдикцией МУС. Между тем дипломат добавил, что обязательство ратифицировать статут закреплено в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.

Согласно Конституции Украины в редакции от 2016 года, которую утвердили в рамках реформы правосудия, Украина может признать юрисдикцию Международного уголовного суда на условиях, определенных Римским статутом. Эта норма вступает в силу 30 июня 2019 года.