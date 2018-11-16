События

10:39 16.11.2018

В Киевской горадминистрации просят киевлян не паниковать 20-22 ноября

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В Киевской горадминистрации просят киевлян не паниковать 20-22 ноября

В Киеве 20-22 ноября спасатели проведут масштабные командно-штабные учения с включением сирены и применением большого количества спасательной техники.

Как сообщает управление информационного обеспечения Киевской городской государственной администрации в пятницу, участники учений отработают практические задания на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное время и в особый период на местах в разных районах города Киева.

"20 ноября учебы будут проводить с возможным запуском электросирен в Оболонском районе и 21 ноября - в Днепровском и Деснянском районах. Призываем жителей города не паниковать в случае передвижения по городу большого количества аварийно-спасательной техники (к учениям будет привлечено более 50 единиц техники), включения сирены и с пониманием относиться к возможным неудобствам из-за практической отработки общегородских учений", - говорится в сообщении.

Список субъектов хозяйства, где в период проведения учений проводятся специальные объектовые учения (тренировки) по вопросам гражданской защиты, размещен на сайте КГГА.

Теги: #гсчс #учения #спасатели
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