События

17:56 15.11.2018

Сквер у посольства РФ в Киеве назвали в честь Немцова

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Сквер у посольства РФ в Киеве назвали в честь Немцова

Киевский городской совет принял решение о присвоении безымянному скверу на углу Воздухофлотского проспекта и ул.Сурикова в Соломенском районе Киева, находящегося возле здания посольства РФ в Украине, имени погибшего российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

За такое решение в четверг проголосовали 69 депутатов столичного горсовета.

Как сообщалось, инициативу присвоить имя убитого российского политика Б.Немцова безымянному скверу, рядом с которым находится посольство РФ в Украине, Киевская городская государственная администрация поддержала 22 июня.

Б.Немцов - известный российский политик-оппозиционер. В 2014 году осудил аннексию Россией Крыма и подписал заявление с требованием вывести с территории Украины российские войска и прекратить пропагандистскую, материальную и военную поддержку самопровозглашенных т.н."ДНР" и "ЛНР". Был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы выстрелами в спину.

Теги: #киев #сквер #немцов #посольство_рф
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Интерфакс-Украина
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