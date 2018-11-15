События

16:10 15.11.2018

В центре Киева расставили пустые стулья в рамках акции, посвященной украинским политзаключенным в РФ, Крыму и ОРДЛО

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На Михайловской площади в центре Киева прошла акция "Пустые стулья", посвященная украинским политзаключенным, которых удерживают в России, оккупированном Крыму и на неподконтрольных Киеву отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на Михайловской площади разместили 100 стульев, на каждом из которых прикрепили табличку с именем одного из украинцев, удерживаемых в тюрьмах ОРДЛО и РФ.

В акции приняли участие первая заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, первая заместитель министра информационной политики Эмине Джаппарова, дочь осужденного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко Юлия, актрисы Ирма Витовская-Ванца, Римма Зюбина, журналист Андрей Куликов.

Участники мероприятия рассказали истории нескольких заложников, а завершили акцию, символически зачитав поименно весь список удерживаемых украинцев в ОРДЛО, Крыму и РФ.

"Эта акция о том, что человеческая трагедия не должна превращаться в пустую статистику. Мы сегодня рассказали только 6 историй. К сожалению, по времени мы не можем рассказать о всех историях. О некоторых опасно вспоминать, а о некоторых мы не знаем", - сказала глава общественной организации "Центр гражданских свобод" Александра Матвийчук.

"Мы надеемся, что эти стулья заполнятся людьми, а не их табличками", - добавила она.

Организаторами акции выступили "Центр гражданских свобод" и Украинский ПЕН-клуб.

Теги: #киев #рф #крым #ордло
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