Прокуратура заподозрила коммерческого директора "Сумыхимпром" в злоупотреблении служебным положением при закупках

Прокуратура Сумской области объявила о подозрении в злоупотреблении служебным положением коммерческому директору и начальнику отдела снабжения ПАО "Сумыхимпром".

"Установлено, что в январе-феврале 2018 года у указанных должностных лиц возник совместный умысел, направленный на получение неправомерной выгоды для другого юридического лица. Так, коммерческий директор и начальник отдела снабжения под видом извести негашеной 2-го сорта приобрели у ООО по существенно завышенной цене известь 3-го сорта. Согласно выводам специалистов стоимость товара завышена на сумму более 3 млн грн", - говорится в сообщении прокуратуры.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.28 и ч.2 ст.364 (умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица использования должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия, совершенное по предварительному сговору) УК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде залога.

В прокуратуре отмечают, что статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.

На сайте предприятия коммерческим директором указан Александр Стратонов.

"Сумыхимпром" специализируется на выпуске двуокиси титана, серной кислоты, желтых и красных железоокисных пигментов, сложных минеральных удобрений и коагулянта для очистки воды. 100% акций предприятия находится в государственной собственности.