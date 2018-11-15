ГПУ передала в управление АРМА два автомобиля Курченко

Генеральная прокуратура Украины по решению суда передала в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) два элитных автомобиля беглого украинского бизнесмена Сергей Курченко.

"Сейчас арестованы и переданы в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений два элитных транспортные средства - бронированный автомобиль BMW 760i и Aston Martin Rapide, - принадлежащих подозреваемому К., которые были оформлены на подставных лиц", - сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

В свою очередь заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин на свей странице в Фейсбук сообщил, что автомобили были переданы в АРМА на основании решения суда.

В комментарии к своему сообщению в соцсети Е.Енин отметил, что "известный на всю страну К." на данный момент является подозреваемым. "Недавно получили разрешение суда на заочку (заочное осуждение – ИФ), скоро начинаем знакомство и в суд", - добавил он.

В Генпрокуратуре не называют имени подозреваемого, однако как рассказал агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных кругах, речь идет о беглом бизнесмене Сергее Курченко.

Как сообщалось, 7 марта 2018 года Печерский районный суд Киева, удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры Украины, предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению бизнесмена С.Курченко в создании и обеспечении деятельности преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

С.Курченко инкриминируются 10 эпизодов преступной деятельности.

Причиненные преступной организацией убытки, активным участником которой является Курченко С.В., достигают более 14 млрд грн.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что уже в текущем 2018 году начнутся заочные судебные процессы над бывшими высокопоставленными руководителями государства времен президентства Виктора Януковича, а также над С.Курченко. При этом он отметил, что ожидает по нему решения суда с января 2017 года. "Мы надеемся получить ответ от суда (о возможности заочного осуждения – ИФ), это даст нам возможность передачи в суд по сути и этого дела", - сказал генпрокурор.

Прокуратура Одесской области 30 мая 2017 года согласовала и направила С.Курченко уведомление о подозрении в создании преступной организации и легализации доходов, полученных преступным путем.

Генеральная прокуратура Украины 29 июня 2017 года уведомила, что составила письменное уведомление о подозрении С.Курченко и направила его по месту его регистрации.

Согласно сообщению, С.Курченко подозревается в создании, обеспечении деятельности и руководстве преступной организации, целью которой было совершение тяжких и особо тяжких преступлений и участии в преступлениях указанной организации в период с января 2010 года по февраль 2014 года.

Обвинение касается преступного завладения имуществом государственных и частных организаций (Национального банка Украины, ПАО "Укрнафта", ПАО "Укргазвыдобування". ПАО "Реал Банк", ПАО "Брокбизнесбанк" и других) путем злоупотреблений полномочиями должностных лиц и служебного подлога документов с дальнейшим отмыванием доходов, полученных преступным путем.