Львовский горсовет намерен повысить тариф на проезд в автобусах с 5 до 8 грн

Львовский городской совет планирует повысить тариф на проезд в автобусах с 5 до 8 грн в связи с ростом цен на топливо, запчасти и ростом зарплат.

"Установить тариф на услуги по перевозке пассажиров в городском автомобильном транспорте для автобусов, работающих в "обычном режиме", режимах "экспресс" и "маршрутное такси" в размере 8 грн за одну поездку", - сказано в проекте решения, опубликованном на сайте Львовского горсовета.

Как указано в объяснительной записке к проекту, такой тариф обусловлен ростом цен на топливо, запчасти и ростом зарплаты.

По расчетам транспортных компаний, стоимость перевозки одного пассажира колеблется от 8,10 до 8,45 грн.

В проекте решения горсовета применен уровень прибыли для частных предприятий 15%.

В данное время тариф на перевозки в автобусном пассажирском транспорте Львова составляет 5 грн за поездку.