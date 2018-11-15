Водитель в Киевской области сбил двух детей и скрылся с места ДТП

В Бородянском районе Киевской области водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил двух детей и скрылся с места ДТП.

Как сообщает в четверг областная полиция на странице в соцсети Фейсбук, информация о ДТП в с.Качалы по ул.Шевченко поступило на службу "102" накануне в 17:00.

"Неизвестный автомобиль темного цвета совершил наезд на двух детей, которые шли по обочине в попутном направлении. После чего он быстро скрылся с места происшествия", - сказано в сообщении.

На место ДТП прибыли следственно-оперативная группа, эксперты, медики.

"В результате аварии 10-летняя девочка получила тяжелые травмы. Сейчас за ее жизнь борются врачи, она находится в реанимационном отделении после хирургического вмешательства. Ее 8-летний брат с переломом правой ноги тоже находится в больнице", - проинформировали правоохранители.

В полиции отметили, что данный район не оборудован камерами видеонаблюдения, которые ускорили бы поиски и задержание виновника ДТП. Однако полицейские по остаткам деталей машины на месте аварии смогли быстро установить марку авто и ориентировать наряды полиции.

Через несколько часов водителя задержали на автодороге Киев-Ковель.

"Экипаж патрульной полиции заметил автомобиль Opel Vectra с латвийскими номерами с характерными для ДТП повреждениями. По требованию сотрудников полиции водитель не остановился и начал убегать. Однако в селе Немешаево его задержали. В багажнике автомобиля лежала оторвана передняя решетка", - сказано в сообщении.

Водитель авто – 37-летний житель г.Буча – признался в содеянном правонарушении.

Содержание алкоголя в крови мужчины в момент задержания составлял 2,4 промилле.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Водитель задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.