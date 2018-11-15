События

11:50 15.11.2018

Украина должна выплачивать пенсии всем украинцам, в том числе и проживающим в ОРДЛО - Фрейзер

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Украина должна выплачивать пенсии всем украинцам, в том числе и проживающим в ОРДЛО - Фрейзер

Доступ к пенсионному обеспечению должен быть обеспечен для всех украинцев, включая проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса, подчеркнула глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

"Все, кто пострадали от конфликта на Донбассе, вне зависимости от того, кто с какой стороны линии соприкосновения находится - все они украинцы, те, кому украинское правительство обязано обеспечить уровень жизни согласно международным стандартам... Доступ к пенсиям должен быть гарантирован для всех лиц, которые имеют на нее право", - сказала она на международной конференции "Выплата пенсий внутренне перемещённым лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию?" в Киеве в четверг.

Глава мониторинговой миссии ООН подчеркнула, что необходимо обеспечить выплату пенсий всем, вне зависимости от регистрации места проживания.

"Нам нужно говорить о пенсионном обеспечении для всех людей - и тех, кто страдает от конфликта, кто живет по обе стороны от линии соприкосновения. Помогать им преодолевать трудности", - отметила она.

Теги: #фрейзер #ордло #пенсии
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