Украинское правительство не располагает данными о реальном количестве переселенцев

Заместитель министра по вопросам внутренне перемещённых лиц и временно оккупированных территорий Украины (МинВОТ) Георгий Тука заявил, что правительство не располагает данными о реальном количестве внутренне перемещённых лиц (ВПЛ).

"Мы потеряли контроль за реальным числом внутренне перемещённых лиц. Это не даёт нам возможности спрогнозировать дальнейшие действия правительства", - сказал он на международной конференции в Киеве в четверг.

По его словам, по оценкам Донецкой военно-гражданской администрации, количество зарегистрированных людей отличается от реального количества ВПЛ на 30-40%.