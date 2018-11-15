События

11:30 15.11.2018

Украинское правительство не располагает данными о реальном количестве переселенцев

1 мин читать
Украинское правительство не располагает данными о реальном количестве переселенцев

Заместитель министра по вопросам внутренне перемещённых лиц и временно оккупированных территорий Украины (МинВОТ) Георгий Тука заявил, что правительство не располагает данными о реальном количестве внутренне перемещённых лиц (ВПЛ).

"Мы потеряли контроль за реальным числом внутренне перемещённых лиц. Это не даёт нам возможности спрогнозировать дальнейшие действия правительства", - сказал он на международной конференции в Киеве в четверг.

По его словам, по оценкам Донецкой военно-гражданской администрации, количество зарегистрированных людей отличается от реального количества ВПЛ на 30-40%.

Теги: #переселенцы #тука #минвот
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Работа Кабмина над планом мер по интеграции вынужденных переселенцев близится к завершению

В портах Крыма в октябре зафиксировали 20 танкеров и грузовых судов-нарушителей

Тимошенко: Государство должно гарантировать переселенцам безопасное возвращение домой

МинВОТ отмечает уменьшение заходов в оккупированный Крым судов под иностранными флагами

В колледже Керчи перед взрывом местные жители видели от 4 до 10 вооруженных людей

Порошенко подписал закон об обеспечении людей с инвалидностью из числа переселенцев соцжильем

В портах оккупированного Крыма в сентябре зафиксировано 16 судов-нарушителей

Хлор для очищения воды в Макеевку поставлялся из Российской Федерации

РФ продолжает милитаризацию оккупированного Крыма за счет ЗРК

МинВОТ инициирует санкции против компаний, занимающихся производством и реализацией химпродукции из временно оккупированного Крыма

ПОСЛЕДНЕЕ

На видеозаписи из киевской синагоги зафиксированы сотрудники другого правоохранительного органа

Более 100 человек пропали без вести во время пожаров в Калифорнии

Турчинов ожидает, что закладываемые в оборонный бюджет Украины на 2019г средства увеличат темпы перевооружения силовых структур

Украина должна выплачивать пенсии всем украинцам, в том числе и проживающим в ОРДЛО - Фрейзер

Минрегион планирует обязать гостиницы проектировать 10% номеров для людей с инвалидностью

Полиция Киева открыла производство по факту забрасывания подножия Андреевской церкви "коктейлями Молотова"

Более полусотни танков, БТР, бронеавтомобилей, ПТРК и минометов передали ВСУ предприятия ОПК

Дело Гандзюк: ВСК определилась с датой выездного заседания в Херсоне

Продажи автомобилей в ЕС упали на 7,3% в октябре

В центре Киева прорвало трубу с горячей водой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА